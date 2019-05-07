Двое пострадали при столкновении иномарок на Киевской трассе

07.05.2019 15:40 238

Во вторник, 7 мая, на 176 км трассы М3 «Украина» столкнулись «Рено» и «Ниссан».

По данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, в 13:25 произошло боковое столкновение автомобилей. Последствия ДТП ликвидировали 9 человек: спасатели, врачи, инспекторы ДПС.

В результате пострадали двое. О тяжести их травм пока не сообщается.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.