Мошенник продал несуществующую запчасть автовладельцу

Владелец грузовика-иномарки искал для своего авто дорогой электронный блок управления и разместил об этом объявление в Интернете, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 7 мая.
Автовладельцу позвонил незнакомец и предложил продать нужную запчасть. Даже прислал фотографии, чтобы подтвердить, что она у него есть. Блок продавец должен был отправить транспортной компанией после того, как получит деньги — 22 тысячи.
В итоге обманщик перевод получил, несколько дней обещал отправить деталь, но так и не выслал.
Полиция выяснила, что житель Белгорода просто обманул хозяина грузовика. Блока управления у него не было, он просто скачал фото с Интернета.
Мужчина признал вину и пообещал возместить убыток.
Фото: pxhere.com
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