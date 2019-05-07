Комиссар обещал помочь с распределением призывнику, но попался на взятке

07.05.2019 14:46 164

Военный комиссар одного из районов области получил 20 тысяч рублей от отца призывника в апреле текущего года, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 7 мая.

За эти деньги комиссар должен был пристроить призывника в определенную войсковую часть.

Военному грозит до 3 лет заключения и штраф больше взятки до 20 раз.

Фото: pxhere.com