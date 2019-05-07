Пешеход попал под колеса иномарки на Кирова

В понедельник, 6 мая, поздним вечером пешеход попал под колеса иномарки на центральной калужской улице Кирова.
ДТП произошло недалеко от перехода и поворота в переулок Кирова. Судя по оперативным фото удар был настолько силен, что пострадавший практически пробил собой лобовое стекло «Мицубиси».
В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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