Пешеход попал под колеса иномарки на Кирова

07.05.2019 13:56 212

В понедельник, 6 мая, поздним вечером пешеход попал под колеса иномарки на центральной калужской улице Кирова.

ДТП произошло недалеко от перехода и поворота в переулок Кирова. Судя по оперативным фото удар был настолько силен, что пострадавший практически пробил собой лобовое стекло «Мицубиси».

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области