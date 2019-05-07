Пенсионер погиб во время пожара в Кондрово

07.05.2019 10:02 89

В понедельник, 6 мая, поздним вечером загорелся частный дом в Кондрово на улице Чапаева. Спасатели получили сообщение о пожаре в 23:08. На место ЧП прибыли 11 пожарных и 3 спецмашины, которые потушили возгорание. Огонь уничтожил внутреннюю отделку здания, обуглились стены. В результате пожара погиб хозяин дома — 84-летний мужчина. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем погибшего, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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