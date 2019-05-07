Минометную мину нашли на даче

07.05.2019 09:51 89

В понедельник, 6 мая, взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной нашли в садовом товариществе «Информатика» деревни Папино Жуковского района. Спасатели выехали на место и обезвредили 1 минометную мину калибром 81 мм, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. МЧС напоминает, что найдя взрывоопасный предмет нельзя его трогать, бить, поджигать и разбирать. Нужно огородить место находки и вызвать специалистов. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей