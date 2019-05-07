Минометную мину нашли на даче

В понедельник, 6 мая, взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной нашли в садовом товариществе «Информатика» деревни Папино Жуковского района.
Спасатели выехали на место и обезвредили 1 минометную мину калибром 81 мм, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
МЧС напоминает, что найдя взрывоопасный предмет нельзя его трогать, бить, поджигать и разбирать. Нужно огородить место находки и вызвать специалистов.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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