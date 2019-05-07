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Феромонные ловушки помогают спасти каштаны в Обнинске

07.05.2019 08:01 0 220
Феромонные ловушки помогают спасти каштаны в Обнинске

Сотрудники МПКХ начали развешивать феромонные ловушки на каштаны по улице Курчатова и проспекту Ленина, сообщила пресс-служба Администрации наукограда в понедельник, 6 мая.

В городе уже несколько лет борются с каштановой минирующей молью, которая губит листву деревьев.

Применение ловушек – специальных капсул с клейким дном – помогло значительно улучшить состояние каштанов.

Такие ловушки безопасны для человека и птиц. Они предназначены только для предотвращения размножения насекомых-вредителей.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.


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