Феромонные ловушки помогают спасти каштаны в Обнинске

07.05.2019 08:01 220

Сотрудники МПКХ начали развешивать феромонные ловушки на каштаны по улице Курчатова и проспекту Ленина, сообщила пресс-служба Администрации наукограда в понедельник, 6 мая.

В городе уже несколько лет борются с каштановой минирующей молью, которая губит листву деревьев.

Применение ловушек – специальных капсул с клейким дном – помогло значительно улучшить состояние каштанов.

Такие ловушки безопасны для человека и птиц. Они предназначены только для предотвращения размножения насекомых-вредителей.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.