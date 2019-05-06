Бизнесмены отделались предупреждением после прокурорской проверки

06.05.2019 21:14 172

Прокуратура Износковского района проверила исполнение предпринимателями законодательства о пожарной безопасности.

Проверка выявила нарушения у коммерсантов, которым принадлежали кафе.

В помещении отсутствовали планы эвакуации людей при пожаре, здания кафе не были оборудованы вторым эвакуационным выходом.

Кроме того, огнетушители были с истекшими сроками годности.

По всем фактам нарушений были возбуждены административные дела. Бизнесмены получили предупреждения.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 6 мая.

Фото: Pixabay.com.