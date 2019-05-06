Балабановские депутаты снова напишут калужским чиновникам о мусоре

06.05.2019 19:52 79

Ситуация с уборкой мусора в Балабаново остается удручающей. Кроме несвоевременного вывоза ТКО горожане недовольны и новой системой расчета.

Балабановские депутаты решили снова отправить письменные обращения в Калугу, сообщило интернет-издание Неделя Боровского района в понедельник, 6 мая.

В одном письме парламентарии напишут о недовольстве жителей качеством работы «КРЭО» и системой расчета платежа.

Народные избранники попросят рассмотреть вариант возврата к прежней системе начисления оплаты.

В другом обращении депутаты будут ходатайствовать выделить деньги в бюджете на будущий год, для предоставления льгот на оплату этой услуги некоторым категориям населения.

Фото: Pixabay.com.