Юный обнинский дзюдоист стал победителем турнира

06.05.2019 19:13 95

На днях в Туле прошли соревнования по боевым единоборствам, приуроченные к празднованию Великой Победы, сообщил новостной портал Obninsk.Name в понедельник, 6 мая.

В мероприятии приняли участие более 400 спортсменов из 14регионов России.

Спартакиада включала в себя соревнования по каратэ, смешанные единоборства, тактическую борьбу, дзюдо и соревнования на силу удара.

Обнинский дзюдоист Артем Каданов оказался сильнейшим в своей весовой категории.

Поздравляем юного спортсмена с победой в турнире!

Фото: новостной портал Obninsk.Name.