Оператора по вывозу ТКО обязали восстановить утерянную заявку

06.05.2019 18:18 165

Жители многоквартирного дома № 1 по улице Любого направили региональному оператору ГП «КРЭО» по вывозу ТКО заявку на заключение договора.

Однако их заявка не была зарегистрирована, а сопутствующие документы были утеряны. Тогда жильцы обратились в прокуратуру.

Ведомство провело проверку и обязало ГП «КРЭО» восстановить документацию, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 мая.

Требования прокуратуры были исполнены. Виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.

Фото: Pixabay.com.