Оператора по вывозу ТКО обязали восстановить утерянную заявку

Жители многоквартирного дома № 1 по улице Любого направили региональному оператору ГП «КРЭО» по вывозу ТКО заявку на заключение договора.
Однако их заявка не была зарегистрирована, а сопутствующие документы были утеряны. Тогда жильцы обратились в прокуратуру.
Ведомство провело проверку и обязало ГП «КРЭО» восстановить документацию, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 мая.
Требования прокуратуры были исполнены. Виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.
Фото: Pixabay.com.
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