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Прокуратура проверила наличие дорог в реестре муниципальной собственности

06.05.2019 17:20 0 164
Прокуратура проверила наличие дорог в реестре муниципальной собственности

Прокуратура Хвастовичского района выявила, что в местных администрациях не исполняется должным образом законодательство в сфере безопасности дорожного движения.

В нарушении требований закона №443-ФЗ не были разработаны проекты организации дорожного движения, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 мая.

Кроме того, автомобильные дороги общего пользования не включены в реестр муниципальной собственности, как того требует законодательство.

По данным фактам, прокуратура района внесла 15 представлений в адрес глав администраций.  Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: Pixabay.com.


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