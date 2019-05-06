Прокуратура проверила наличие дорог в реестре муниципальной собственности

06.05.2019 17:20 164

Прокуратура Хвастовичского района выявила, что в местных администрациях не исполняется должным образом законодательство в сфере безопасности дорожного движения.

В нарушении требований закона №443-ФЗ не были разработаны проекты организации дорожного движения, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 мая.

Кроме того, автомобильные дороги общего пользования не включены в реестр муниципальной собственности, как того требует законодательство.

По данным фактам, прокуратура района внесла 15 представлений в адрес глав администраций. Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: Pixabay.com.