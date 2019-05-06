Калужанка добилась выплаты от центра занятости

06.05.2019 16:56 268

Калужанка в установленные сроки встала на учет в центр занятости после сокращения. Однако в выплате среднего заработка за третий месяц ей отказали.

Тогда женщина обратилась с жалобой к Уполномоченному по правам человека.

Омбудсмен попросил министра труда и соцзащиты разобраться в ситуации, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 мая.

Исполняющий обязанности министра дал ответ, что проблема была проанализирована. Служащим центра дали указание сохранить средний заработок гражданки за третий месяц.

Фото: Pixabay.com.