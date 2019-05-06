Депутата обнинского горсобрания оштрафовали на 20 тысяч

06.05.2019 16:42 242

Прокуратура Обнинска провела проверку деятельности МП «Спортивный клуб «Кванг», сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 мая.

Было установлено, что в июле прошлого года предприятием был принят на службу бывший госслужащий. В нарушение закона «О противодействии коррупции» эта информация не была направлена в МВД.

Директор «Кванта», являющийся депутатом Обнинского горсобрания, был оштрафован за допущенное нарушение на 20 тысяч рублей.

Гражданин уплатил штраф добровольно.

Фото: пресс-служба прокуратуры.