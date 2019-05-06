Двух предпринимателей оштрафовали за зарплату меньше МРОТ

06.05.2019 15:54 241

Прокуратура Жиздринского района выявила, что двое предпринимателей платили жалование своим работникам ниже уровня МРОТ, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 мая. Калужская инспекция по труду рассмотрела соответствующие постановления, признала коммерсантов виновными в неполной выплате зарплаты и назначила им штрафы. В итоге бизнесмены нарушения устранили - оклад сделали больше установленного минимального, задолженность по оплате ликвидировали. Фото: Pixabay.com.



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