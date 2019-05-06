Шахматистка из Обнинска стала Чемпионкой России

06.05.2019 13:53 150

С 15 по 30 апреля в Сочи проходили первенства России среди юношей и девушек от 11 до 19 лет по решению шахматных композиций, рапиду, блицу и классическим шахматам.

В соревнованиях принимали участие более 1,5 тысяч спортсменов из 82 регионов страны, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска в понедельник, 6 мая.

Обнинская шахматистка, мастер ФИДЕ Анна Афонасьева стала Чемпионкой России по быстрым и классическим шахматам в категории «девушки до 19 лет». А также заняла второе место по решению шахматных композиций.

Теперь спортсменка примет участие в первенстве Европы, которое будет проходить в Словакии.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Администрации города.