Незнакомка обокрала мужчину после свидания

06.05.2019 12:51 410

Симпатичная женщина подошла к молодому человеку на вокзале в Малоярославце и предложила познакомиться. Они решили немного выпить и прогуляться по парку.

Парень снял в банкомате деньги, купил выпивку и закуску, и пара отправилась в парк. Выпив за знакомство и немного поговорив, мужчина уснул на лавке.

Утром гражданин обнаружил, что пропали мобильный телефон, банковская карта, планшет, пневматический пистолет и 8 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Незнакомкой оказалась ранее судимая 40-летняя местная жительница. Деньги дама потратила, а вещи были возвращены владельцу.

В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД. Ей грозит до 5 лет.

Фото: пресс-служба МВД.