Незнакомка обокрала мужчину после свидания

Симпатичная женщина подошла к молодому человеку на вокзале в Малоярославце и предложила познакомиться. Они решили немного выпить и прогуляться по парку.
Парень снял в банкомате деньги, купил выпивку и закуску, и пара отправилась в парк. Выпив за знакомство и немного поговорив, мужчина уснул на лавке.
Утром гражданин обнаружил, что пропали мобильный телефон, банковская карта, планшет, пневматический пистолет и 8 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.
Незнакомкой оказалась ранее судимая 40-летняя местная жительница. Деньги дама потратила, а вещи были возвращены владельцу.
В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД. Ей грозит до 5 лет.
Фото: пресс-служба МВД.
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