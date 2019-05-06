Две дачи сгорело под Жуковом, один человек пострадал

06.05.2019 11:39 208

В понедельник, 6 мая, около половины первого ночи на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе.

Горело два дачных дома в СНТ «Искра» в деревне Дроздово.

На месте происшествия работали 12 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар ликвидировали. В огне пострадал один человек.

Фото: пресс-служба МВД.