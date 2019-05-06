Вор забрался в частный дом, чтобы украсть алкоголь

06.05.2019 11:11 214

В полицию Малоярославецкого района обратился местный житель с заявлением о краже алкогольных напитков из его дома, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 6 мая.

Оперативники по горячим следам установили личность вора. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 38-летний местный житель.

Фигурант пояснил, что проник в дом, потому что ему очень захотелось выпить, а денег не было. Найдя бутылки с алкоголем, он сложил их в сумку и покинул помещение.

Мужчина пообещал возместить потерпевшему причиненный ущерб.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.