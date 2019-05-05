Один перевернулся, второй снес деревья: иномарки столкнулись на трассе

05.05.2019 12:42 1066

В воскресенье, 5 мая, утром автомобили «SsangYong» и «Volvo» столкнулись на 241 км трассы А-130 «Москва-Рославль» (поворот на деревню Рамено).

После столкновения один из автомобилей вылетел в проезжей части и врезался в деревьям на обочине. Вторая машина опрокинулась на обочину.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области