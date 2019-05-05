Байкер протаранил микроавтобус у остановки в Калуге

05.05.2019 10:11 1311

В субботу вечером, 4 мая, столкнулись мотоцикл «Хонда» и «Пежо Боксер» на калужской улице маршала Жукова. Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта. Судя по оперативным фото, байкер «догнал» микроавтобус сзади. В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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