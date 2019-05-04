Продавец побил посетителя из-за служебной розетки

Мужчина попал в БСМП с тяжкими телесными повреждениями после требования зарядить мобильный телефон в магазине, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 4 мая.
По предварительной информации, сильно взволнованный посетитель зашел в торговую точку на Маршала Жукова и потребовал зарядить его сотовый. Ему отказали. Тогда мужчина зашел за стойку продавца и попытался подключиться к служебной розетке. Возник конфликт, работник магазина несколько раз ударил нарушителя кулаком в грудь и живот.
Пострадавший связался с родственниками и попросил отвезти его в больницу.
Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Фото: pxhere.com
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