Безработный вор-рецидивист украл 21 флакон шампуня

03.05.2019 11:07 168

В полицию Малоярославецкого района поступило заявление о краже из магазина товара на сумму около 4,5 тысяч рублей.

Сотрудники торгового центра, проводя ревизию, обнаружили пропажу 21 флакона шампуня.

При просмотре видеозаписей с камеры наблюдения обнаружили, что один из посетителей сложил продукцию к себе в сумку и пронес мимо касс.

Полиция установила, что вором оказался ранее неоднократно судимый 34-летний безработный местный житель.

Шампунь он продал. Вырученные деньги потратил на алкоголь.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант вину свою полностью признал и пообещал возместить причиненный ущерб.

Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба МВД.