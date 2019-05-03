Безработный вор-рецидивист украл 21 флакон шампуня

В полицию Малоярославецкого района поступило заявление о краже из магазина товара на сумму около 4,5 тысяч рублей.
Сотрудники торгового центра, проводя ревизию, обнаружили пропажу 21 флакона шампуня.
При просмотре видеозаписей с камеры наблюдения обнаружили, что один из посетителей сложил продукцию к себе в сумку и пронес мимо касс.
Полиция установила, что вором оказался ранее неоднократно судимый 34-летний безработный местный житель.
Шампунь он продал. Вырученные деньги потратил на алкоголь.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант вину свою полностью признал и пообещал возместить причиненный ущерб.
Расследование продолжается.
Фото: пресс-служба МВД.
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