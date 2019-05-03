Обнинский пловец побил рекорды России, Европы и мира

03.05.2019 09:25 300

Недавно в Обнинске состоялся открытый Чемпионат России по плаванию в категории «Мастерс», сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 2 мая.

В мероприятии приняли участие боле 1 000 спортсменов разных возрастов со всей страны.

Обнинский спортсмен, участвуя в заплывах своей возрастной группы – 35-39 лет, в стиле баттерфляй установил новые рекорды.

На дистанции 50 метров – рекорд России, на 100 метрах – рекорд Европы.

А на дистанции 200 метров пловец побил сразу три рекорда - России, Европы и мира.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.