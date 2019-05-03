Крупная аграрная компания задолжала сотрудникам более 5 миллионов

03.05.2019 10:07 223

Предприятие «Калужская Нива» задолжала своим 336 сотрудникам зарплату за март.

Сумма долга составила более 5,3 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 1 мая.

В связи с нарушением прав работников организации, прокуратура района внесла представление руководству компании и возбудила административное дело.

Работодатель оперативно погасил все зарплатные долги. Кроме того сотрудникам была выплачена компенсация за несвоевременную оплату.

Виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.

Фото: пресс-служба прокуратуры