Крупная аграрная компания задолжала сотрудникам более 5 миллионов

Предприятие «Калужская Нива» задолжала своим 336 сотрудникам зарплату за март.
Сумма долга составила более 5,3 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 1 мая.
В связи с нарушением прав работников организации, прокуратура района внесла представление руководству компании и возбудила административное дело.
Работодатель оперативно погасил все зарплатные долги. Кроме того сотрудникам была выплачена компенсация за несвоевременную оплату.
Виновное должностное лицо дисциплинарно наказали.
Фото: пресс-служба прокуратуры
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