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«Фольксваген» вылетел с трассы под Юхновым

02.05.2019 08:35 0 185
«Фольксваген» вылетел с трассы под Юхновым

1 мая, в среду, около четырех часов дня спасателям поступило сообщение о ДТП в Юхновском районе.

На 95 километре трассы «Калуга-Вязьма» автомобиль «Фольксваген» опрокинулся в кювет.

В результате ДТП есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.

Всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.


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