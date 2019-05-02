«Фольксваген» вылетел с трассы под Юхновым

02.05.2019 08:35 185

1 мая, в среду, около четырех часов дня спасателям поступило сообщение о ДТП в Юхновском районе. На 95 километре трассы «Калуга-Вязьма» автомобиль «Фольксваген» опрокинулся в кювет. В результате ДТП есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей