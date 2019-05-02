«Фольксваген» вылетел с трассы под Юхновым

1 мая, в среду, около четырех часов дня спасателям поступило сообщение о ДТП в Юхновском районе.
На 95 километре трассы «Калуга-Вязьма» автомобиль «Фольксваген» опрокинулся в кювет.
В результате ДТП есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.
Всего 9 человек и 3 единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС.
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