Москвича оштрафуют за ловлю рыбы в Угре

01.05.2019 14:59 314

Калужские полицейские совместно с сотрудниками нацпарка «Угра» задержали 45-летнего жителя Москвы. Мужчина вел рыбную ловлю сетью в реке на территории заповедника около деревни Сергиево. У гражданина изъяли 22 штуки различных видов рыбы, сообщила пресс-служба МВД в среду, 1 мая. Причиненный ущерб предстоит оценить специалистам. В отношении нарушителя было возбуждено дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Москвичу грозит серьезный штраф. Фото: МОМВД России «Юхновский».



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