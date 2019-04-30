Юношу будут судить за кражу конопли с огорода

Несовершеннолетнего жителя Дзержинского района будут судить по обвинению в хищении наркотических средств.
Юноша узнал, что дед его друга незаконно выращивает у себя на огороде коноплю. Парень стал периодически пробираться на участок за растением.
По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение наркотических средств в значительном размере», сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 30 апреля.
Юноше грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com
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