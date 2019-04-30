Юношу будут судить за кражу конопли с огорода

30.04.2019 15:59 218

Несовершеннолетнего жителя Дзержинского района будут судить по обвинению в хищении наркотических средств.

Юноша узнал, что дед его друга незаконно выращивает у себя на огороде коноплю. Парень стал периодически пробираться на участок за растением.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение наркотических средств в значительном размере», сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 30 апреля.

Юноше грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com