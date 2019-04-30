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«Волга» и «Опель» столкнулись под Тарусой

30.04.2019 14:33 0 201
«Волга» и «Опель» столкнулись под Тарусой

Во вторник, 30 апреля, около 10 утра спасателям поступило сообщение о ДТП в Тарусском районе.

В деревне Ильинское столкнулись автомобили «Волга» и «Опель», сообщила пресс-служба МЧС.

В аварии пострадал один человек. Тяжесть полученных им травм не указывается.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада «Скорой помощи». Всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.


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