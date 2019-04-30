Полицейские изъяли 14 литров алкоголя из бара на Карла Либкнехта

30.04.2019 13:43 285

В полицию Калуги поступило сообщение, что в одном из баров города продают алкоголь без лицензии.

Была проведена проверка информации, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 апреля.

В заведении на Карла Либкнехта полицейские обнаружили на витрине барной стойки бутылки с алкоголем. При этом соответствующей лицензии не было.

Из продажи изъяли 14 литров спиртных напитков и возбудили дело об административном правонарушении.