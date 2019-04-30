Редкое растение обнаружили в калужском заповеднике

Во время работы энтомологов в лесу специалист обратила внимание на необычные цветы, сообщила пресс-служба нацпарка «Угра» в понедельник, 29 апреля.
Фотографии растения показали сотрудникам научного отдела.
С помощью ботаников МГУ и Главного ботанического сада РАН выяснили, что это равноплодник василистниковый - очень редкий реликтовый вид.
Эти первоцветы в основном растут в Южной и Средней Европе. Ближайшие местонахождения – Западная Украина и Белоруссия, где данный вид растёт только в Беловежской пуще.
В Козельских засеках, по мнению ученых, растение оказалось в результате естественного заноса птицами.
Фото: пресс-служба национального парка «Угра».
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