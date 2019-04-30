Плановую вакцинацию от бешенства проведут в Колюпаново

30.04.2019 13:02 61

12 мая ветеринары Калужской городской станции по борьбе с болезнями животных проведут плановую вакцинацию против бешенства в Колюпаново, сообщила пресс-служба ведомства.

Владельцев с животными будут ждать около фонтана с 10 до 12.

Собаки должны быть на поводках и в намордниках.

Телефон для справок: 72-48-35, Светлана Викторовна.

Фото: ГБУ КО «Калужская городская станция по борьбе с болезнями животных».