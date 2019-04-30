Молодая калужанка обманула мужчину на 25 тысяч

25-летняя жительница Калуги, используя чужую сим-карту, зарегистрировалась в одной из соцсетей под вымышленными данными.
В интернете девушка познакомилась с мужчиной и стала просить у собеседника денег, рассказывая о различных выдуманных сложностях.
Доверчивый гражданин перечислил аферистке в общей сложности 25 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 апреля.
Вскоре девушка перестала выходить на связь. Обманутый мужчина обратился в полицию.
Полицейские гражданку нашли и предъявили ей обвинение в совершении мошенничества.
Фото: пресс-служба МВД.
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