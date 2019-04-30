Молодая калужанка обманула мужчину на 25 тысяч

30.04.2019 12:15 182

25-летняя жительница Калуги, используя чужую сим-карту, зарегистрировалась в одной из соцсетей под вымышленными данными.

В интернете девушка познакомилась с мужчиной и стала просить у собеседника денег, рассказывая о различных выдуманных сложностях.

Доверчивый гражданин перечислил аферистке в общей сложности 25 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 апреля.

Вскоре девушка перестала выходить на связь. Обманутый мужчина обратился в полицию.

Полицейские гражданку нашли и предъявили ей обвинение в совершении мошенничества.

Фото: пресс-служба МВД.