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Молодая калужанка обманула мужчину на 25 тысяч

30.04.2019 12:15 0 182
Молодая калужанка обманула мужчину на 25 тысяч

25-летняя жительница Калуги, используя чужую сим-карту, зарегистрировалась в одной из соцсетей под вымышленными данными.

В интернете девушка познакомилась с мужчиной и стала просить у собеседника денег, рассказывая о различных выдуманных сложностях.

Доверчивый гражданин перечислил аферистке в общей сложности 25 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 30 апреля.

Вскоре девушка перестала выходить на связь. Обманутый мужчина обратился в полицию.

Полицейские гражданку нашли и предъявили ей обвинение в совершении мошенничества.

Фото: пресс-служба МВД.


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