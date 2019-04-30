Двое мужчин попали в больницу, опрокинувшись на квадроцикле в Кондрово

30.04.2019 11:42 172

В понедельник, 29 апреля, около 16 часов двое мужчин опрокинулись на квадроцикле в Кондрово. ДТП произошло на улице Комсомольской.

По данным ГИБДД, 36-летний мужчина, управляя квадроциклом, не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате мотовездеход опрокинулся.

Водитель и пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД.