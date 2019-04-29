Незрячая старушка пропала в Калуге

29.04.2019 20:08 284

78-летнюю калужанку Людмилу Елизарову разыскивают полицейские совместно с волонтерами, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 29 апреля. К пенсионерке в воскресенье пришла ее знакомая, которая помогает ей по хозяйству и не нашла старушку дома. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, голубые глаза. Одежда: предположительно сиреневое вязаное платье с белой полосой по низу, черные лосины, черные туфли.



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