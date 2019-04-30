С управляющей компанией судятся за ржавый газопровод

30.04.2019 06:57 152

От сухиничской управляющей компании ООО «Лада» требуют привести в порядок газопровод на фасаде дома, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 29 апреля.

Труба была ржавой.

Сначала компанию пытались заставить устранить недостатки мирным путем, с помощью предписания. Но документ УК проигнорировала и прокуратура заставит привести ржавую трубу в норму с помощью иска в суд.

Фото: torange.biz