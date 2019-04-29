Братьев-близнецов, которые пытались зарезать полицейских в Анненках, могут заставить лечиться в психбольнице

29.04.2019 19:30 447

Дело братьев-близнецов из Брянской области, которые зимой напали на сотрудников полиции в Анненках, направлено в суд, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета в понедельник, 29 апреля.

Психологическая экспертиза признала, что один из братьев был не в себе, а у второго психическое расстройство развилось уже после нападения.

Суду предстоит решить вопрос о принудительном лечении.

Как мы уже рассказывали, вечером 1 января мужчины пробовали обокрасть квартиру. Их задержали полицейские. По дороге в отдел близнецы попытались сбежать. Завязалась борьба, задержанные оказали полицейским сопротивление и ударили ножом несколько раз в область головы. После этого близнецы запрыгнули в машину калужанки. Но она успела выскочить из авто, прихватив ключи. Братьев задержали сотрудники Росгвардии.