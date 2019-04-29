Пожар оставил от деревенского сарая только головешки в Козельском районе

29.04.2019 15:52 182

В понедельник, 29 апреля, загорелась хозяйственная постройка в деревне Каменка Козельского района.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 11:09. На место выдвинулось 4 человека на одной пожарной машине. Судя по оперативным фото, потушить им удалось только головешки от сарая.

В результате пожара никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.