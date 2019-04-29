Пасху отпраздновали без происшествий

Безопасность праздничных богослужений на Пасху обеспечивали 700 сотрудников полиции, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 29 апреля.
Также в охране общественного порядка были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.
Праздник прошел без ЧП, массовых нарушений порядка не было.
В праздновании участвовали порядка 30 тысяч жителей региона.
Фото: УМВД по Калужской области
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