Пасху отпраздновали без происшествий

29.04.2019 11:28 177

Безопасность праздничных богослужений на Пасху обеспечивали 700 сотрудников полиции, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 29 апреля. Также в охране общественного порядка были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований. Праздник прошел без ЧП, массовых нарушений порядка не было. В праздновании участвовали порядка 30 тысяч жителей региона. Фото: УМВД по Калужской области



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