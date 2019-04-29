Неопознанный водитель сбил женщину в Кирове

29.04.2019 10:36 198

В субботу, 27 апреля, 54-летняя женщина попала под колеса автомобиля на кировской улице Кирова. ДТП произошло в 9:00. Автомобилиста, который сбил пешехода, и марку его машину установить не удалось. В результате женщина получила травмы различной степени тяжести, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Фото: УГИБДД по Калужской области



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