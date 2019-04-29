Обнинский роддом закроют на 2 недели

29.04.2019 09:59 192

С 8 утра 16 мая обнинский родильный дом будет закрыт на санитарную профилактику и косметический ремонт.

В больнице закроют :акушерское отделение, отделение акушерское патологии беременности и отделение анестезиологии и реанимации акушерско-гинекологической службы с палатами реанимации и интенсивной терапии.

Рожать и лечиться беременные жительницы наукограда будут ездить в Калугу, Жуков и Боровск. Транспортировать туда их будут на машинах «скорой» в сопровождении акушеров.

Откроется роддом 31 мая в 8:00, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Фото: pxhere.com