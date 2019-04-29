Жилой дом почти дотла сгорел в Сухиничах

29.04.2019 09:38 294

Утром в понедельник, 29 апреля, загорелся жилой дом в Сухиничах на улице Буденного

Сообщение о пожаре в двухквартирном строении поступило спасателям в 5:27. Тушить здание выехали 12 человек на 4 машинах, но, судя по оперативным фото, в доме сгорела вся деревянная часть постройки.

В результате пожара пострадавших нет, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области