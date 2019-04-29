Сын-уголовник украл ноутбук у матери

Жительница Кировского района заявила в полицию о том, что у нее пропал ноутбук, сообщила в воскресенье, 28 апреля, пресс-служба областного УМВД.
Стражи порядка выяснили, что вор свободно попал в дом. Двери и окна были не взломаны. В итоге оказалось, что компьютер украл сын пострадавшей. Ноут он успел продать за 10 тысяч незнакомцу.
У молодого человека уже есть судимость. Теперь его грозят посадить за кражу на срок до 5 лет.
Фото: pxhere.com
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