Иномарка выгорела дотла после столкновения с деревом в Жуковском районе

28.04.2019 09:14 92

В воскресенье, 28 апреля, в 7:02 машина «Дэу Нексия» съехала с дороги в деревне Любицы Жуковского района.

Машина врезалась в дерево и загорелась. Пламя потушили, но, судя по оперативным фото, авто выгорело полностью.

Люди успели вовремя выскочить из иномарки, в результате аварии никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области