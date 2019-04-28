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Иномарка выгорела дотла после столкновения с деревом в Жуковском районе

28.04.2019 09:14 0 92
Иномарка выгорела дотла после столкновения с деревом в Жуковском районе

В воскресенье, 28 апреля, в 7:02 машина «Дэу Нексия» съехала с дороги в деревне Любицы Жуковского района.

Машина врезалась в дерево и загорелась. Пламя потушили, но, судя по оперативным фото, авто выгорело полностью.

Люди успели вовремя выскочить из иномарки, в результате аварии никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области


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