Пешеход погиб на одном из самых аварийных переходов Калуги

28.04.2019 08:06 944

В субботу, 27 апреля, вечером сбили женщину на пешеходном переходе на улице Маршала Жукова в Калуге.

как сообщили очевидцы в группе «Калуга Жесть», пешеход получил тяжелую травму головы и, вероятно, скончалась.

ДТП произошло на одном из самых опасных переходов Калуги на котором регулярно сбивают людей. Там установлена камера видеофиксации нарушений, но от аварии она не спасла.

Фото: pxhere.com