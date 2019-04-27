Муж не совладал с эмоциями и чуть не зарезал жену

27.04.2019 12:36 95

55-летний мужчина ударил свою жену ножом в бедро во время семейно ссоры в Малоярославецком районе, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 27 апреля.

До этого супруги вместе распивали спиртное, потом поссорились. Женщина выгнала мужа из дома, он вернулся. Конфликт продолжался пока мужчина не закричал, что убьет супругу и не схватил нож.

Свидетелем ЧП стал взрослый сын семейной пары. Он вызвал скорую и полицию.

Мужчина объяснил, что не смог совладать с эмоциями и поэтому ударил супругу.

Фото: pixnio.com