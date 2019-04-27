Иномарки не поделили улицу Королева в Калуге

27.04.2019 07:56 404

В пятницу, 26 апреля, около полуночи столкнулись «Ниссан» и «Хонда» на калужской улице Академика Королева.

Лобовое столкновение произошло в 23:41. Судя по оперативным фото водители не смогли поделить дорогу. Последствия столкновения ликвидировали 9 человек: спасатели, врачи, инспекторы ГИБДД.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области