Баня и сарай сгорели под Бабынино

В пятницу, 26 апреля, в 13-15 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Бабынинском районе.
В деревне Кумовское на улице Полевой загорелась баня. Чуть позже огонь перекинулся и на сарай.
На месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.
Пожар ликвидировали. В огне никто не пострадал.
Фото: Pixabay.com.
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