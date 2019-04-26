Баня и сарай сгорели под Бабынино

26.04.2019 20:34 47

В пятницу, 26 апреля, в 13-15 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Бабынинском районе.

В деревне Кумовское на улице Полевой загорелась баня. Чуть позже огонь перекинулся и на сарай.

На месте происшествия работали 10 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар ликвидировали. В огне никто не пострадал.

Фото: Pixabay.com.