Спасатели проверили храмы перед Пасхой

26.04.2019 18:56 102

В преддверии Пасхи инспекторы МЧС посетили храмы Калужской области с профилактическими осмотрами, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 апреля.

Кроме того спасатели провели противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации людей в местах проведения массовых мероприятий.

Всего на территории региона празднование Пасхи будет проходить на 90 объектах религиозного назначения. Все они были проверены.

Нарушений требований пожарной безопасности спасатели не выявили.

Фото: пресс-служба МЧС.