Обнинскую правозащитницу оправдали

26.04.2019 18:19 152

Суд оправдал известную обнинскую правозащитницу, которая прописала у себя огромное количество иностранных граждан, сообщил новостной портал Obninsk.Name в пятницу, 26 апреля.

Примечание к статьям УК, по которым женщину судили, гласит, что если человек сообщал о своих действиях, то он освобождается от ответственности.

Правозащитница, прописывая людей, свои действия не скрывала.

После вынесения оправдательного приговора, она в очередной раз заявила, что прописывать у себя мигрантов не перестанет.

Фото: Pixabay.com